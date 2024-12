Rosso : le corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé enterré dans la cour d’une maison à Santhiaba

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé enterré dans la cour d’une maison, au quartier Santhiaba 1, dans la ville de Rosso, Sénégal, le samedi 28 décembre 2024.



C’est Omar Barry, apprenti tailleur et locataire de la maison, qui a remarqué une partie du corps dans un couloir situé entre le mur de la clôture et le bâtiment habité, nous n apprend nos confrères de IGFM.



Alima Dicko, la propriétaire des lieux et mère de sept enfants, a immédiatement été alertée. Elle affirme avoir constaté l’extrémité gauche du corps avant de prévenir son fils, qui a rapidement contacté les forces de l’ordre.



Les éléments de la brigade de proximité de Rosso-Sénégal se sont rendus sur place, accompagnés d’une sage-femme du poste de santé local. Après les constatations d’usage, le corps sans vie du nourrisson a été déterré par les sapeurs-pompiers et transporté à la morgue.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’identifier les responsables. L’affaire a plongé le quartier de Santhiaba 1 dans la stupeur, et les habitants attendent des réponses concernant ce tragique événement.