Routes de la mort : trois accidents en deux jours, vingt (20) morts au Sénégal

Premier drame sur l’autoroute Ila Touba



Le mardi 28 janvier 2025, un grave accident s’est produit sur l’autoroute Ila Touba, au niveau du village de Réfane. Le bilan initial faisait état de 12 morts, mais un blessé a succombé à ses blessures, portant le nombre total de victimes à 13.



Collision mortelle à Nioro du Rip



Deux jours plus tard, le jeudi 30 janvier, un autre accident tragique s’est déroulé sur l’axe Wack Ngouna-Keur Madiabel, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack). Une violente collision entre une voiture de transport « sept places » et un véhicule de la Société nationale de l’électricité (SENELEC) a fait 7 morts et 4 blessés.



Carambolage sur l’autoroute Dakar-AIBD



Toujours le jeudi 30 janvier 2025, aux alentours de 08h30, un carambolage impliquant quatre véhicules et un camion a eu lieu sur l’autoroute Dakar-AIBD, à hauteur de Keur Mbaye Fall. Cet accident a causé d’importants ralentissements sur cet axe stratégique reliant Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne.



Une hécatombe routière persistante



Chaque année, le Sénégal enregistre près de 700 décès liés aux accidents de la route, un chiffre alarmant révélé par Boubacar Diop, Secrétaire général de l'Agence Nationale de Sécurité Routière. Ces drames, souvent causés par l’excès de vitesse, l’imprudence et le mauvais état des infrastructures, rappellent l’urgence de renforcer les politiques de prévention et de contrôle sur nos routes.



Les accidents survenus à Sikilo et Sakkal en 2023 (plus de 60 morts) avaient provoqué une onde de choc à travers le pays, suscitant une vive émotion et une prise de conscience collective sur l’insécurité routière.



Face à l’ampleur du drame, le gouvernement avait réagi en adoptant une série de mesures visant à réduire le nombre d’accidents au Sénégal.



Parmi ces mesures figuraient le renforcement des contrôles routiers, l’application stricte du code de la route, la régulation des horaires de circulation des véhicules de transport en commun et l’amélioration des infrastructures routières.



Toutefois, malgré ces initiatives, les accidents mortels continuent de se multiplier, posant la question de l’efficacité des politiques mises en place et de la nécessité de renforcer davantage la prévention et la sensibilisation.



Face à cette série noire, la sécurité routière doit plus que jamais être une priorité nationale.