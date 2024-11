Royaume-Uni: les députés adoptent en première lecture une loi sur l'aide à mourir

Les députés britanniques ont adopté vendredi en première lecture une proposition de loi sur l'aide à mourir pour certains adultes en phase terminale en Angleterre et au Pays de Galles, après un vote historique.



330 députés ont voté en faveur de cette proposition d'une élue travailliste, et 275 s'y sont opposés, à l'issue de vifs débats éthiques et religieux ces dernières semaines. Les députés avaient été invités à voter selon leur conscience, au-delà des sensibilités politiques.



