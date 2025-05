Logiciels malveillants: vingt mandats d'arrêt et 300 serveurs mis hors ligne (Europol)

Plus de 300 serveurs ont été mis hors ligne et vingt mandats d'arrêt ont été délivrés lors d'une vaste opération internationale contre des logiciels malveillants jouant un rôle majeur dans le déploiement de rançongiciels, ont annoncé, jeudi 22 mai, Europol et Eurojust. «Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre 20 personnes poursuivies pénalement, plus de 300 serveurs ont été mis hors service et plus de 3 millions d'euros en cryptomonnaies ont été saisis», ont déclaré dans un communiqué les agences Europol et l'unité de coopération judiciaire européenne Eurojust, rapporte l'AFP.