Pape Thiaw lève le voile : la liste des « Lions » attendue ce mardi

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, va publier ce mardi 27 mai à 11h00 GMT la liste des joueurs retenus pour les deux prestigieux matchs amicaux du Sénégal face à l'Irlande et à l'Angleterre. Une annonce très attendue à moins de deux semaines de ces grandes affiches.



C'est un rendez-vous que les férus du ballon rond sénégalais ne manqueront sous aucun prétexte. Pape Thiaw, récemment promu à la tête de l'équipe nationale A, dévoilera ce mardi sa liste pour les matchs internationaux contre l'Irlande (6 juin) et l'Angleterre (10 juin).



La conférence de presse est prévue dans un restaurant de la place à partir de 11h00 GMT. L'occasion pour le technicien de justifier ses choix et de donner les grandes lignes de sa stratégie pour ces chocs de prestige.



Vers des surprises dans la tanière ?



Avec plusieurs cadres en fin de saison ou en méforme, des surprises ne sont pas à exclure. Des joueurs locaux pourraient-ils intégrer la liste ? Des retours attendus ou des absences marquantes ? La conférence de presse lèvera le mystère.



Objectif : tester les forces avant les échéances officielles



Ces deux confrontations face à des sélections européennes de haut niveau serviront de test grandeur nature pour Pape Thiaw. Une bonne performance contre l'Irlande puis l'Angleterre donnerait un sérieux coup de boost à sa nouvelle ère à la tête des Lions.



Les yeux seront donc braqués ce mardi matin sur l'annonce officielle. La route vers les prochaines grandes compétitions commence ici.