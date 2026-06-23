Rufisque : Une fausse douanière et un trafic de drogue démasqués par une dette

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Rufisque a déféré au parquet deux individus. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, offre et cession de chanvre indien et de "Souss", usurpation de fonction et escroquerie".





Cette affaire a débuté par un simple litige financier, lorsqu'une dame dépose plainte pour récupérer une dette de 500 000 FCFA. Elle affirme avoir prêté cette somme au principal suspect sur l'avance de la vente de son véhicule. Convoqué par la police, le mis en cause livre une version totalement différente. Il soutient que l'argent était destiné à financer l'achat de drogue de synthèse en provenance d’un pays frontalier.



Lors d'une confrontation, la plaignante passe aux aveux. Elle reconnaît l'existence d'un projet de trafic, tout en affirmant qu'il s'agissait de chanvre indien. Les enquêteurs convoquent alors un témoin clé pour démêler le vrai du faux. Ce dernier révèle qu'il a lui-même déposé une plainte contre la dame depuis le 1er février 2026 pour escroquerie.



Le témoin explique le stratagème aux policiers. Le suspect lui avait présenté la plaignante comme une "Capitaine des douanes". Confiant, il s'était fait soutirer la somme totale de 1 555 000 FCFA par le binôme. Face à ces déclarations, les deux complices ont formulé des aveux complets avant d'être conduits devant le parquet.