Rufisque: elle verse de l'huile chaude sur son neveu de 4 ans parce qu'il est têtu

Un drame familial secoue la ville de Rufisque, plus précisément au quartier Thiawléne. Une dame répondant au nom de M. Diop a versé de l'huile chaude sur son neveu de quatre ans.



La raison ? Selon nos confrères de Libération qui affichent cet ignoble acte dans leur Une de ce mardi est que la tante reprochait à G. D « d'être bavard et ne pas savoir écouter »



D'après l'informateur de la police, l'enfant s'est retrouvé avec des brûlures du premier et second degré au visage, au cou et au niveau de la partie supérieure du thorax, selon l'hôpital de Diamniadio qui l'avait pris en charge.



Le journal souligne que les deux familles ont voulu étouffer l'affaire en voulant régler tout à l'amiable. Elles ont brandi la thèse de l'accident pour organiser une collecte afin de soigner la victime.



Mais un appel anonyme a vendu la mèche à la police.

M. Diop a été finalement déférée devant le parquet depuis le 18 mai pour mise en danger de la vie d'autrui, maltraitance commis sur un mineur âgé de 4 ans ayant entraîné de graves brûlures et une incapacité temporaire totale de 21 jours.