Rufisque : révélations sur la mort du jeune Mbaye Ngom tué par balle alors qu’il "tentait de prendre une pirogue"

Une tragédie s'est déroulée sur la plage de Keury Souf, où la quête d'un avenir meilleur de Mbaye Ngom âgé de 32 ans a été interrompue cruellement. Selon des informations fournies par des témoins oculaires, la victime a perdu la vie suite à des blessures mortelles infligées par balle. L'incident a eu lieu dans la nuit du mercredi 9 août, lorsque les forces de l'ordre ont été alertées par la présence suspecte de deux jeunes hommes portant des sacs à dos sur la plage.



Une opération conjointe entre la gendarmerie et la police locales a été déclenchée pour enquêter sur cette situation inhabituelle. Des tensions ont commencé à monter alors que les forces de l'ordre tentaient de maîtriser la situation, et des détonations soudaines ont créé un chaos généralisé, confie « L’Observateur».



Parmi les personnes touchées par les tirs, Mbaye Ngom. Le journal renseigne qu’il a été retrouvé gisant dans une mare de sang, agonisant suite à une blessure par balle profonde qui a pénétré sa clavicule gauche. Les premiers soins ont été administrés sur place, mais la tragédie était déjà inévitable. Le jeune a finalement succombé à ses blessures.



Le corps avait été transporté à la morgue de l'hôpital Youssou Mbargane Diop pour une autopsie. De son côté, le chef du district sanitaire de Rufisque a confirmé que Mbaye Ngom avait « succombé à ses blessures ». Le lendemain matin, les rues de Rufisque se sont remplies de jeunes en colère, manifestant leur frustration face à cette perte choquante.



En réponse à la demande croissante de réponses, le procureur de la République près le tribunal d'instance de Rufisque a confié l'enquête à la Section de Recherches de Colobane. Des éléments de preuve ont été collectés sur les lieux, dont un étui de balle compatible avec les armes de type M16 amélioré, suscitant des questions quant à l'origine de cette arme et à son rôle potentiel dans la mort de Mbaye Ngom.



Les autorités locales et les membres de la famille de la victime appellent à la transparence et à la justice, espérant que la vérité émergera pour rendre hommage à la vie écourtée de Mbaye Ngom.