Rugby - JOJ 2026 : Un premier entraînement prometteur des U18 de Dakar

Le 1er mars, la base militaire de Ouakam (Dakar) a accueilli une séance d'entraînement intensif des U18 de la région de Dakar, marquant une nouvelle avancée dans leur préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Sous la direction de Babacar Diatta, entraîneur de l'équipe nationale masculine à 7 du Sénégal, et de Samba Takeshi, préparateur physique et volontaire de la JICA, cette séance a eu lieu en deux phases : d'abord une série d'évaluations physiques (saut en longueur, test de vitesse sur 40 mètres et Bronco test), puis une session de rugby centrée sur le perfectionnement technique et collectif.



Les 24 jeunes sélectionnés 10 filles et 14 garçons provenant des écoles de rugby de la maison de Rugby, au Collège Dougar du village Pilote ainsi que deux clubs, Jambars XV et S'en Fout le Score, ont présenté un potentiel significatif et un engagement encourageant. Bien que le développement physique et technique des joueuses nécessite un effort plus intensif, leur motivation et leur potentiel d'amélioration représentent des avantages incontestables pour la poursuite du programme.



Dans cette dynamique, une équipe sera formée pour prendre part au tournoi scolaire organisé par le lycée français Jean Mermoz, prévu du 24 au 28 mars 2025. Ce premier événement fera office de test sur le terrain pour perfectionner la préparation et continuer les efforts en direction des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



La Fédération Sénégalaise de Rugby sollicite l'appui des acteurs publics et privés pour soutenir cette préparation et fournir aux sportifs les conditions idéales pour exceller. Il est également demandé aux supporters et passionnés de rugby de suivre et soutenir cette équipe qui représente le futur du rugby sénégalais.