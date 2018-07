Rupture abusive de contrat : Bougane Gueye traîne Adja Bitèye et Cie à la barre

Le patron de D-Media, Bougane Guèye Danny, a porté plainte contre trois de ses ex-employés pour rupture abusive de contrat. Il s’agit d’Adja Bitèye, Mamadou Bitèye et Mamadou Awa Ndiaye, qui ont claqué la porte de sa chaîne de télé, Sen Tv, pour la 7 Tv de Maïmouna Ndour Faye.

Bougane leur réclame des indemnités de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Le journal "Les Échos", qui donne l’information, précise que l’audience est fixée à ce jeudi.