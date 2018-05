Russie 2018 : Aliou Cissé publie ses 23 guerriers

Aliou Cissé, le sélectionneur national a dévoilé l'identité des joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal lors de la Coupe du Monde qui doit se jouer en Russie dans un peu moins d'un an. Et sans surprise, on retrouve pratiquement les même personnes, laissant penser que l'ancien capitaine de la "génération 2002" opte plutôt pour la stabilité.