Russie : Nwankwo Kanu délesté de plus de 6 millions FCfa par deux bagagistes

Mauvaise publicité pour la Russie. En effet, à tout juste huit jours du coup d’envoi du Mondial 2018, l’international nigérian Nwanko Kanu s’est fait voler 11 000 dollars soit 6 millions 182 mille 096 F cfa qui se trouvaient dans sa valise durant son transit à l’aéroport international Cheremetievo de Moscou. Kanu était en Russie pour prendre part à un match entre des «légendes» de la FIFA et des vétérans russes.



D’après l’agence publique russe TASS, deux bagagistes sont soupçonnés d’avoir volé l’argent lorsqu’ils déchargeaient les bagages en provenance de Londres, lieu de départ de l’ancien Gunner. Les deux hommes ont été interpellés et «l’argent volé a été confisqué et sera prochainement rendu à son propriétaire », a assuré la porte-parole de la police, Irina Volk.



Avec Afrik-Foot