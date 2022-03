Russie: ces habitants qui veulent quitter leur pays à cause des sanctions économiques

Depuis deux semaines, Igor (dont le prénom a été modifié), comme des milliers d'autres Russes, s'est retrouvé sans travail à cause des sanctions économiques imposées suite à l'invasion de l'Ukraine. Cet habitant de Moscou travaillait pour une entreprise qui importait des semi-conducteurs. Et comme beaucoup de ses proches, il songe à quitter le pays rapidement.



« Je ne veux pas partir seulement à cause des sanctions, mais aussi à cause de la répression qui ne fait que s'intensifier. La vis se resserre dans tous les aspects de notre vie. »



Peu des destinations possibles

Mais les options d’Igor sont limitées. Beaucoup de pays ont fermé leur espace aérien aux vols en provenance de Russie. Ceux qui, comme Igor, n'ont pas de visa européen se dirigent vers l'Arménie, le Kazakhstan ou encore vers Israël s'ils arrivent à prouver leurs racines juives. Mais quitter le pays n'est pas si simple.



« Les prix des vols ont explosé. Ceux qui ont les moyens partent en Israël. J'aimerais beaucoup aller là-bas, car j'ai de la famille juive, mais mon souci c'est que j'ai perdu tous mes documents qui attestent de cela donc je ne pense pas pouvoir demander le visa. C'est déjà un défi de quitter la Russie, mais le plus gros souci c'est aussi de trouver du travail à l'étranger. »