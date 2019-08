Russie: condamnation de la Cour européenne des droits de l'Homme pour des violations des droits de l'Homme dans l'affaire Magnitski

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) condamne ce mardi la Russie pour de multiples violations des droits de l'Homme dans l'affaire de la mort en prison en 2009 du juriste Sergeï Magnitski. celui-ci avait dénoncé un important réseau de corruption, précise l'AFP.



La Cour pointe les mauvais traitements infligés ses gardiens et l'absence d'enquête efficace, les carences dans les soins médicaux et le fait que son procès et sa condamnation à titre posthume, «intrinsèquement inadéquate», qui n'avait pas respecté son droit à un procès équitable.