Russie: six morts dans une explosion dans une fabrique d'explosifs

Une explosion dans une fabrique d'explosifs dans la région de Samara, dans le centre de la Russie, a fait au moins six morts vendredi et deux blessés, ont indiqué les services de secours cités par les agences de presse russes.



«Une explosion a eu lieu à Tchapaïevsk, dans l'usine Promsintez. Six personnes sont mortes, deux autres ont été blessées», a indiqué un représentant des services de secours à l'agence publique TASS. Selon son site internet, l'usine Promsintez produit des explosifs pour l'industrie minière et emploie environ 1300 personnes.