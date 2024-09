Süper Lig - Fenerbahçe vs Galatasaray : José Mourinho perd le derby d’Istanbul

Sixième journée de SuperLig ce samedi et déjà un gros choc avec le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe. Et il y avait du très beau monde sur la pelouse.



D’un côté, la formation de José Mourinho emmenée par Edin Dzeko, Saint-Maximin ou encore Tadic alors que les deux recrues marocaines Amrabat et En-Nesyri étaient sur le banc. De l’autre côté, le Galatasaray de Victor Osimhen titulaire sur le front de l’attaque et accompagné de Mertens.



Et dans cette rencontre, ce sont les visiteurs qui ont fait la bonne opération. Galatasaray avait profité de la malchance de Dominik Livaković pour ouvrir le score. Ensuite, Mertens a fait le break sur un bon service de Victor Osimhen avant que Gabriel Sara ne scelle la victoire des siens. Un peu plus tard, Dzeko avait réduit l’écart sur un penalty (1-3).





José Mourinho perd le derby d'Istanbul. Son équipe, Fenerbahçe (2e avec 13 points), accuse désormais un retard de cinq points sur Galatasaray, le leader de la Süper Lig turque.