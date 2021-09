SOS Consommateurs : 17 000 compteurs Sen'Eau de marque ITRON considérés comme "non conforme"

Grâce à la mise en garde en date du 16 août 2021 de SOS Consommateurs sur la qualité des compteurs de SEN'EAU, une enquête a été effectuée par la Division de la Métrologie du Ministère du Commerce qui avait convoqué toutes les parties prenantes pour assister aux tests sur lesdits compteurs.



A l'issue de ceux-ci au laboratoire d'étalonnage du Port Autonome de Dakar, il a été constaté contradictoirement que Les compteurs de marque DHIEL étaient conformes car n'ayant pas atteint le nombre d'erreurs maximales tolérées.



Par contre, le nombre de compteurs défectueux de marque ITRON avait dépassé le seuil de tolérance d'erreurs conformément à la réglementation en vigueur, confirmant ainsi notre position. Ce qui signifie que tout le stock de 17 000 compteurs de marque ITRON a été considéré comme "non conforme" et donc mauvais et impropre à

l'utilisation.



Par conséquent, tout en félicitant la Division de la Métrologie, SOS Consommateurs demande à l'Etat et en particulier au Ministère du Commerce de saisir immédiatement le stock des 17 000 Compteurs de marque ITRON détenus par SEN EAU en vue de sa destruction au nom de la protection des consommateurs sénégalais.



SOS consommateur demandé à tous les consommateurs de s'opposer à l'installation de tous compteurs de cette marque, considérés comme défectueux ou le cas échéant, d'en demander le changement s'ils ont déjà été installés.



Ils exigent de SEN'EAU de rembourser aux usagers ayant eu des hausses de factures dues à l'installation d'un compteur ITRON, de leur rembourser le différentiel perçu indûment.