SYNPICS : le nouveau Bureau exécutif national élu

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a renouvelé la composition de son Bureau exécutif national (BEN). L’élection des membres s’est tenue mercredi, lors d’une réunion de la Commission administrative.



La rencontre a été présidée par Abass Sow, vice-président de la Commission administrative, aux côtés d’Abdoulaye Sy, président de ladite Commission, de Mamadou Dièye, secrétaire de séance, et de Moustapha Cissé, secrétaire général du syndicat.



Élu le 5 avril dernier, Moustapha Cissé conserve son poste de Secrétaire général national. Il sera épaulé par une équipe de 12 membres, répartis selon des attributions bien définies.



Composition du nouveau BEN :

Secrétaire général national : Moustapha Cissé



Secrétaire général adjoint chargé de la communication : Mamadou Alpha Sané



Chargé des revendications, de la santé, de la sécurité au travail, de la négociation collective et de la coordination avec les sections : Lassana Diandy



Adjoint au poste précédent : Youssouf Kaba



Chargé des relations extérieures et des régions : Abdou Lahad Niang



Secrétaire administratif national : Abdoulaye Sow



Adjoint au secrétaire administratif : Ankou Soudjago



Chargé du genre : Mamadou Fall



Affaires économiques et financières : Dialigué Faye



Adjoint aux affaires économiques et financières : Ibrahima Badji



Formation syndicale et professionnelle : Issa Thioro Guèye



Organisation, affaires sociales, culturelles et sportives : Boubacar Badji



Questions éthiques et déontologiques : Mamadou Dièye



Les secrétaires généraux des sections non élus participeront, quant à eux, aux réunions mensuelles du BEN.



Enfin, le mandat confié au Bureau exécutif inclut la désignation de deux commissaires aux comptes, choisis en dehors de la Commission administrative.