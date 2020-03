Sa mère hospitalisée en urgence après un AVC, Cristiano Ronaldo inquiet

La mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral, selon Record qui précise qu’elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Dr Nelio Mendonca de d'île de Madère.



A son arrivée à l'hôpital de la ville de Funchal, l'équipe soignante aurait agi très rapidement, ce qui leur aurait permis de sauver Dolores Aveiro. Sur place, la mère de CR7 aurait subi une thrombectomie mécanique, une intervention qui retire un caillot sanguin d'une artère pour permettre au cerveau une oxygénation correcte.



Selon les informations du Diário de Notícias da Madeira, la maman de Cristiano Ronaldo serait dans un "état stable et consciente".



Cristiano Ronaldo avait alors décidé de faire un don de 100.000 euros à l'établissement qui avait sauvé sa maman. "Cristiano sera éternellement reconnaissant aux médecins et aux infirmières qui ont sauvé la vie de sa mère, expliquait alors l'un de ses amis, selon le Daily Mail. Il voulait leur montrer à quel point il appréciait ce qu'ils avaient fait pour lui. Il sait à quel point le cancer peut être dévastateur pour le patient et sa famille, et il voulait faire quelque chose pour atténuer certaines de ces souffrances." Très proche de sa mère, Cristiano Ronaldo "ne serait pas là où il est sans elle", affirmait son premier entraîneur il y a quelques années. Pour le moment, Cristiano Ronaldo se trouve toujours à Turin. Avec son équipe de la Juventus, il doit jouer la demi-finale retour de la Coupe d'Italie contre l'AC Milan mercredi 4 mars.