Saccage du Consulat de Milan: un sit-in prévu en Italie samedi pour dénoncer des "actes de vandalisme"

Le consulat du Sénégal au Milan, en Italie, a été pris pour cible par des individus non encore identifiés lundi. Selon la version des agents du Consulat de Milan, ces derniers voulaient ainsi manifester leur mécontentement à la suite de la condamnation de Ousmane Sonko, principal opposant de Macky Sall, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.



Pour dénoncer ces actes de vandalismes, un sit-in est prévu samedi, sur les lieux. A l'origine de cette initiative, des associations et Dahira de Sénégalais établis en Italie.



"Nous serons pacifiquement sur les lieux pour dénoncer les actes barbares qui ont été commis lundi 5 juin. Ce qui s'est passé en Milan c'est à dénoncer. Pour montrer au monde entier qu'en Italie, il y a des Sénégalais qui sont en oeuvre pour bien servir la communauté sénégalaise et pour montrer que dans cette communauté il y a de bonnes choses ", a déclaré Abdoulaye Mbar Diouf, un Sénégalais vivant à Breccia, sur les ondes de Rfm.



Il faut rappeler qu'à la suite de cet acte de vandalisme, le ministère des Affaire étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pris la décision de fermer les consulats du Sénégal à l'extérieur.



Toutefois, il faut souligner qu'une autre version appuyée par des vidéo avancent que ce sont les agents dudit Consulat, qui ont jeté les documents dans la re provoquant la colère des manifestants.