Sacre sénégalais : Jürgen Klopp demande «d’ériger une immense statue à Dakar» pour «honorer» Mané

L’ancien coach de Liverpool (Ligue 1 anglaise), Jürgen Klopp, a demandé aux autorités sénégalaises «d’ériger une immense statue à Dakar» pour «honorer» Sadio Mané, qu’il considère comme un «joueur de classe mondiale» dont «la mentalité» a permis aux Lions de la Teranga de remporter la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



«S'il y a un véritable héros ce soir, c'est Sadio Mané. J'admire profondément cette mentalité : une soif de victoire à tout prix, sans compromis, sans jamais baisser les bras jusqu'au coup de sifflet final», a écrit Klopp, pour qui «sans la mentalité de Sadio Mané, le Sénégal n'aurait pas remporté le titre» de la deuxième étoile.



Selon le coach, pour avoir exhorté ses coéquipiers à revenir sur le terrain après le penalty litigieux qui les avait poussés à rentrer aux vestiaires, Sadio Mané qu’il a été «formé par de grands entraîneurs et qu’il a assimilé des concepts footballistiques d'un niveau exceptionnel».



Sadio «n'est même pas capitaine ni adjoint, et pourtant il inspire le respect de tous», a conclu Klopp, qui estime que c’est «le style et la sagesse des légendes».