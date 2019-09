Sadio Mané: "Je ne critique pas (Salah), car ça m'arrive aussi parfois de ne pas faire de passe"

On se rappelle la colère noire de Sadio Mané "oublié" par Mohamed Salah sur une action de but lors d'un déplacement de Liverpool à Burnley. Deux semaines après, les deux hommes ont offert la victoire à leur club face à Newcastle, pour la compte des 5e journée de la Premier League.



Interpellé par Canal+ dans les couloirs D'Anfield sur cette brouille, le virevoltant sénégalais, auteur d'un doublé, indique que c'est une histoire ancienne. "La Brouille avec Mo sala ? il faut savoir se dire les choses. Je ne le critique pas car ça m'arrive aussi parfois de ne pas faire de passe. Aujourd'hui, on est réconcilié et on est redevenu bons amis comme avant", a indiqué l'enfant de Bambaly.