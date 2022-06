Sadio Mané: « Je suis vraiment content d'être enfin au FC Bayern à Munich »

Recruté par le Bayern Munich, Sadio Mané a conclu un contrat avec les champions allemands jusqu'au 30 juin 2025. L’attaquant sénégalais se dit heureux de rejoindre le Bayern Munich.



« Je suis vraiment content d'être enfin au FC Bayern à Munich. Nous avons beaucoup parlé et j'ai ressenti un grand intérêt de la part de ce grand club dès le début, donc pour moi, il n'y avait aucun doute. C'est le bon moment pour ça Je veux accomplir beaucoup de choses avec ce club, en Europe aussi. Pendant mon séjour à Salzbourg, j'ai regardé beaucoup de matchs du Bayern. J’aime vraiment ce club », a dit Sadio Mané lors de la signature de contrat.



« Avec lui, tous les plus grands objectifs sont possibles »

Les dirigeants du club fondent beaucoup d’espoir sur Sadio Mané. « Nous sommes ravis d'avoir pu recruter Sadio Mané pour le FC Bayern. Avec ses performances exceptionnelles et ses grands succès au plus haut niveau international depuis de nombreuses années, il y a très peu de joueurs comme lui. Nous sommes sûrs que Sadio Mané ravira nos fans dans les années à venir avec son style de jeu spectaculaire. Il est ambitieux et désireux de gagner plus de titres. Ce package est très solide. Avec des joueurs comme lui au FC Bayern, tous les plus grands objectifs sont possibles », a confié Oliver Kahn , PDG du FC Bayern.



Selon Hasan Salihamidžić « avec Sadio Mané, une grande star internationale arrive au FC Bayern, qui a laissé sa marque sur le football mondial. Nous sommes fiers de l'avoir amené à Munich. Sadio l'a clairement fait savoir dès la première minute dans nos discussions qu'il voulait maintenant jouer pour le FC Bayern. Tout le monde connaît ses qualités techniques exceptionnelles ainsi que son mental incroyable. Il apportera beaucoup et aidera à diriger notre équipe, qui a une belle structure. Le fait qu'il a rejoint le FC Bayern montre que notre club et lui ont de grands objectifs. Sadio Mané correspond parfaitement au football que le FC Bayern joue sous Julian Nagelsman », a déclaré le membre du conseil d'administration du FC Bayern pour le sport.