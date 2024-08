Sadio Mané encore décisif avec Al Nassr, Iliman Ndiaye brille en League Cup, Pathé Ciss et le Rayo Vallecano battus

Sadio Mané et Al Nassr se sont réveillés avec éclat après leur large victoire 4-1 contre Al Feiha lors de la deuxième journée de la Saudi Pro League. En forme, l’attaquant a contribué à ce succès en délivrant une passe décisive pour le troisième but, inscrit par Brozovic.



C'est la deuxième passe décisive de Mané en autant de rencontres cette saison. Il a disputé l'intégralité de la rencontre, selon les informations du quotidien sportif Record.



En revanche, la soirée a été plus difficile pour Édouard Mendy. Son équipe, Al Ahli, s'est inclinée 1-0 à l'extérieur contre Al Fateh, enregistrant ainsi leur première défaite de la saison après un bon début de championnat le week-end dernier.



Iliman Ndiaye impressionne en League Cup



En Angleterre, lors du deuxième tour de la League Cup, Iliman Ndiaye a réalisé une performance remarquable pour sa première titularisation avec Everton. Face à Doncaster, le meneur de jeu des « Lions » a marqué un superbe but en solo, aidant son équipe à s’imposer 3-0.



Toujours selon Record, il a été remplacé à la 72ème minute après avoir solidifié la victoire des Toffees. Idrissa Gana Guèye, lui, est entré en jeu à la 67ème minute.



Malgré l’absence de Seny Dieng, Middlesbrough a subi une lourde défaite à domicile face à Stoke City (0-5). Dieng avait été critiqué le week-end précédent pour une erreur lors du match nul contre Portsmouth en Championship.



Pathé Ciss et le Rayo Vallecano tombent face au Barça



En Liga, le Rayo Vallecano de Pathé Ciss s'est incliné 2-1 face au FC Barcelone lors de la troisième journée du championnat. Après avoir ouvert le score, les coéquipiers de Pathé ont tenu bon jusqu'en seconde période avant de céder.



Pathé Ciss est entré en jeu pour tenter de préserver le point du nul, mais sans succès. Ce match marque sa 87ème apparition en Liga.