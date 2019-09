Sadio Mané occupe la 5e place sur le classement des 12 actuels meilleurs joueurs d’Europe

L’Observatoire du football CIES a conçu une approche originale pour noter les joueurs à l’échelle des matchs par la prise en compte de la productivité et efficacité tant au niveau individuel que collectif (méthodologie). À partir des données OptaPro, les valeurs présentées renvoient à la moyenne sur quatre différentes échelles temporelles : dernière semaine, dernier mois, trois derniers mois et six derniers mois. Pour être inclus, un joueur doit avoir été noté pour un nombre suffisant de rencontres. Pour plus de renseignements, merci d’écrire à football.observatory@cies.ch.