Sadio Mané sur son état de forme : « ça vient petit à petit, je vais revenir à mon meilleur niveau »

Resté presque quatre mois sans jouer, Sadio Mané commence à retrouver ses sensations après quelques semaines de compétition. L’attaquant des « Lions » s'est arrêté en zone mixte après la victoire contre Mozambique (1-0) pour parler de son état de forme. Il avoue qu'il reste encore du temps pour revenir au meilleur de sa forme.



« Ça vient petit à petit et c'est tout à fait normal. Un compétiteur a besoin de jouer. Donc, si tu restes trois à quatre mois sans jouer, c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaie de faire avec, c'est notre métier. De retour en club, je vais essayer de beaucoup travailler pour revenir à mon meilleur niveau », a confié le champion d’Afrique.



Sadio Mané est également revenu sur les performances de l’équipe du Sénégal contre le Mozambique.



« C'était un match très difficile, mais on s'y attendait. On sait qu'à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Il n'y a plus de petites équipes. Mais je pense qu'on a montré qu'on fait maintenant partie des grandes équipes en Afrique. On a été costaud mentalement. On a su gérer le match du début jusqu'à la fin, même s'il y avait le public derrière eux. On est resté tranquille, sans se paniquer. C'est aussi la marque des grandes équipes », a dit l’attaquant de Bayern Munich.



Après la qualification pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, Sadio Mané compte terminer en beauté les éliminatoires.



« Je pense que tout le peuple sénégalais est content de cette qualification, parce que c'était l'objectif. Ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, on va essayer de préparer les matchs qui nous restent pour bien terminer les qualifications et pouvoir préparer la prochaine CAN qui nous attend », a-t-il laissé entendre.