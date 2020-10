Sadio Mané testé positif à la Covid-19

Sadio Mane a été testé positif à la COVID-19 et s'auto-isole actuellement selon les directives sanitaires.



L’attaquant, qui a débuté et marqué lors de la victoire 3-1 de lundi sur Arsenal, a présenté des symptômes mineurs du virus mais se sent en bonne santé dans l’ensemble.



Cependant, comme avec Thiago Alcantara, le Liverpool Football Club suit - et continuera de - suivre tous les protocoles relatifs au COVID-19 et Mane s'auto-isolera pendant la période de temps requise, lit-on dans le communiqué officiel du club.



L’international sénégalais ne pourra donc pas participer aux deux matchs amicaux des « Lions » contr le Maroc et la Mauritanie, les 09 et 13 octobre prochains.