Saint-Louis -19ème édition des consultations médicales gratuites: près d’un millier de bénéficiaires enregistrés

L'Association Santé-Éducation-Environnement (AS2E) de Saint-Louis a conclu avec succès la 19ème édition des consultations médicales gratuites à la Langue de Barbarie. En collaboration avec l'Association « Jereu Jeuf », l'événement s'est déroulé sur une période de 7 jours au dispensaire de l'Hydrobase, accueillant plus de 800 personnes qui ont bénéficié de consultations ou d'interventions chirurgicales.





D’après Sud Quotidien, cette initiative a été rendue possible grâce à la mobilisation de médecins espagnols spécialisés en Orthopédie, Traumatologie et Médecine Générale. Environ 890 patients ont été consultés, avec une douzaine d'interventions chirurgicales réussies. Babacar Gaye, Président de l'AS2E, s'est félicité du succès de cette édition. Il a souligné que « le quartier Hydrobase avait désormais sa propre journée de consultations médicales gratuites.

Ce partenariat avec les médecins espagnols, qui dure depuis 5 ans, promet de se développer davantage. »





En février prochain, des ophtalmologistes espagnols et le Dr Carlos, spécialiste en malformation, prévoient de revenir pour d'autres consultations. Babacar Gaye a également exprimé la volonté d'étendre ces consultations à d'autres localités telles que l'arrondissement de Rao et les communes de Gandon, Fass, et Mpal dans le département de Saint-Louis.





En marge de l'événement, une subvention de 800 000 FCFA a été accordée à une association de personnes en situation de handicap pour faciliter l'acquisition de prothèses, améliorant ainsi leur mobilité.