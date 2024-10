Saint-Louis : Gandiolé menacé par les effets des changements climatiques, plusieurs villages en danger

Les effets dévastateurs des changements climatiques continuent de se faire sentir dans la région de Gandiolé, où les localités de Tassinère et Pilote Bar sont désormais menacées de disparition. Ces villages côtiers, situés dans l'estuaire, risquent de subir le même sort que Keur Bernard et Doune Baba Dièye, deux autres localités de Saint-Louis déjà rayées de la carte.





L'Association African Journalists Forum (AJF) a lancé un cri d'alarme pour attirer l'attention des autorités et des partenaires sur l'urgence d'agir afin de sauver ces zones vulnérables. Lors d'une visite à Pilote Bar, René Massiga Diouf, président de l'AJF, a souligné l'importance de sensibiliser de la situation critique des habitants de ces villages.



« La principale menace demeure les changements climatiques. Nous avons eu l'amère expérience de Keur Bernard et Doune Baba Dièye, et aujourd'hui, les zones de Tassinère et Pilote Bar sont également menacées », a-t-il déclaré.





Le professeur Boubou Aldiouma Sy, géographe et géomorphologue à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a souligné que « ces villages sont installés dans des zones particulièrement fragiles, exposées à l'érosion côtière et aux phénomènes de submersion. » Selon lui, des mesures de résilience doivent être mises en place rapidement pour éviter d'autres catastrophes dans cette région, rapporte Sud Quotidien.





Face à cette situation, l'AJF appelle les autorités et les partenaires à intensifier les efforts pour protéger ces localités et soutenir leurs habitants, afin de prévenir une répétition des drames vécus à Keur Bernard et Doune Baba Dièye.