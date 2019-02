Saint-Louis: Idy favorable à une coopération avec la Mauritanie

Le candidat de la coalition "Idy 2019", Idrissa Seck a évoqué samedi soir à Saint-Louis, au nord du Sénégal une coopération avec la Mauritanie pour protéger les intérêts de son pays dans le domaine maritime, une fois élu président de la République le 24 février. Il a fait cette annonce lors d'un meeting qui a déferlé d’une marée humaine. "Après le 24 février 2019, nous avons prévu d'aller discuter avec nos amis de la Mauritanie pour mettre en place une coopération en vue de protéger les intérêts du Sénégal comme cela se doit.



Nous partageons la même frontière avec la Mauritanie. Il y a le bon voisinage entre nous, mais nous devons protéger nos intérêts", a dit M. Seck à Nguet Ndar, où la force des vagues a entraîné la destruction de plusieurs dizaines maisons. Idrissa Seck a aussi présenté ses condoléances aux familles de toutes les personnes disparues des suites de noyades, dont les deux décédées vendredi. Selon le candidat qui se présente pour la troisième fois, cela ne peut pas continuer. S'exprimant sur l'avancée de la mer, qui selon lui a causé la fermeture de certaines écoles, l'opposant a soutenu que c'est une crise et le gouvernement à abandonner cette partie de la ville, menacée par cette avancée de la mer. "La solution viendra partir du 24 février 2019, ils vont nous laisser le pouvoir dès le premier tour", a-t-il déclaré.



Au fur et à mesure que la marche orange se poursuit, les militants de la coalition "Idy 2019" ne cessaient d'augmenter. Des leaders dont Cheikh Bamba Dieye, ancien maire de la ville et d'autres candidats recalés au parrainages, à savoir Hamsatou Sow Sidibé et Bougane Gueye Dany, étaient présents. Tous, ils ont donné rendez vous à leurs militants pour célébrer la victoire de la coalition au soir du 24 février et dès le premier tour de l'élection presidentielle.