Saint-Louis : fermeture de la circulation sur le pont Faidherbe ce jeudi pour le Magal des deux rakkas

La circulation automobile sera suspendue ce jeudi sur le pont Faidherbe à Saint-Louis, à partir de 15 heures, en raison du Magal des deux ‘‘rakkas’’. Cette annonce a été faite ce mercredi par le lieutenant Youssoupha Diaw, commandant du corps urbain du commissariat central de Saint-Louis, lors de la présentation du dispositif de circulation mis en place pour l’événement.



Le lieutenant Diaw a précisé que, durant cette fermeture, seuls les véhicules de police, de gendarmerie, de l’administration, et ceux munis de laissez-passer seront autorisés à circuler sur le pont Faidherbe. "Le jour du Magal des 2 rakkas, il y aura à partir de quinze heures une fermeture de la circulation automobile au niveau du pont Faidherbe jusqu’après la prière", a-t-il déclaré.



Selon Aps, pour minimiser les perturbations, deux grands parkings seront mis à disposition des usagers : l’un à la devanture des cimetières de Marmiyale et l’autre au niveau du lycée Charles de Gaulle.



« Un dispositif sera également érigé à la place Abdoulaye Wade pour gérer les éventuelles urgences nécessitant des évacuations, et le pont Faidherbe sera aménagé en conséquence », a-t-il ajouté.



Pour fluidifier la circulation et éviter les embouteillages, trois grands axes seront ouverts aux automobilistes. « Le premier axe concerne les véhicules en provenance de Louga qui, après avoir passé la gare routière, continueront jusqu’à la station Ola avant de dévier vers la route de l’ISRA et d’emprunter la route Leybar-Sen Eau Ola pour déboucher sur le pont Faidherbe. Le deuxième axe s’adresse aux véhicules venant de Richard Toll, qui prendront la nationale 2 jusqu’à la station Ola, puis la Corniche pour rallier l’île. Des déviations sur les ruelles pourront être mises en place pour décongestionner ce carrefour. Enfin, le troisième axe est destiné aux véhicules traversant la ville de Saint-Louis. Les véhicules venant de Louga prendront la digue goudronnée jusqu’après la gare routière pour ressortir au rond-point Masseck Ndiaye-khor, tandis que ceux en provenance de Louga emprunteront cet axe en sens inverse », », informe le journal.