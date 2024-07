Saint-Louis : "la brèche a causé la mort de plus 600 personnes depuis 2003" (Responsable)

Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu à Saint-Louis vendredi 5 juillet, en marge de la cérémonie de lancement de la deuxième journée de « Setal Sunu Reew », une initiative nationale de nettoiement. Lors de son discours, il a abordé les problèmes critiques auxquels sont confrontés les habitants de la vieille ville, en particulier les conséquences dramatiques de la brèche maritime.



Un responsable politique local et membre du Pastef a révélé que la brèche, ouverte depuis 2003, a causé la mort de plus de 600 personnes. « En écoutant le discours du président, on se rend compte que les problèmes de Saint-Louis sont nombreux et il les connaît. Il a parlé de la brèche. Effectivement, la brèche a tué 600 personnes depuis 2003. Donc s’il dit qu’il va prendre en compte de cette doléance on ne peut que se réjouir », a-t-il déclaré et repris par Walf net.



En effet la gestion de la brèche maritime et la protection des ressources halieutiques sont des enjeux majeurs pour la ville tricentenaire, nécessitant une action concertée et soutenue des autorités.



Le Premier ministre a également abordé la question de la préservation des ressources halieutiques, particulièrement cruciales dans les zones où se déroulent les exploitations de gaz et de pétrole. Il a assuré aux pêcheurs que toutes les mesures environnementales nécessaires ont été mises en place pour garantir la durabilité de la pêche et éviter les problèmes écologiques.