Saint-Louis : la section And Gueusseum de l'hôpital de Ndioum condamne la gestion du Directeur

La section And Gueusseum régionale de Saint Louis (nord) a fermement condamné les actions du Directeur de l’hôpital de Ndioum, Abdoulaye Séne, appelant à un plan d’actions de sauvegarde pour cet établissement de santé. Dans un communiqué dont Sud quotidien détient copie, le syndicat a convoqué une assemblée générale le jeudi 1er août 2024 à 13h, invitant tous leurs camarades à y participer.



Le document dénonce une série de "mauvais actes de gestion, des affectations démagogiques, des augmentations frauduleuses de salaire et des attributions indues d’indemnités et de certains avantages pour lui-même et ses souteneurs." Des accusations qui ont fait naître un climat de mécontentement croissant parmi les travailleurs de l’hôpital et les usagers, exacerbés par ce que le syndicat décrit comme une "aphonie et inertie suspectes" du Conseil d’Administration de l’hôpital.



La section régionale And Gueusseum a également fait état d'un conflit ouvert entre le Directeur et le Chef du Service Administratif et Financier, conflit qui a engendré une "atmosphère délétère" au sein de l'établissement. Malgré plusieurs tentatives de règlement, la situation reste tendue, avec des actions unilatérales du Directeur qui, selon le communiqué, ont aggravé les tensions en mettant fin à des contrats de travailleurs pour leur adhésion au SUTSAS, le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale.



Face à cette crise persistante, le syndicat And Gueusseum de Saint Louis interpelle le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, appelant à une intervention urgente pour une résolution définitive de la situation. Ils dénoncent "une gestion qui met en péril le bon fonctionnement de l’hôpital et le bien-être des patients et des travailleurs." Ils insistent sur la nécessité de rétablir un climat de confiance et de transparence au sein de l'établissement.