Saint-Louis : le CROUS annonce «la fermeture temporaire» des restaurants universitaires

Au nord-ouest du Sénégal, la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) annonce, ce lundi 09 mars, «la fermeture temporaire» des restaurants universitaires, dans un communiqué. Selon l’Institution, cette décision fait suite au mot d’ordre de Journées sans tickets (JST), décrété par la coordination des étudiants de Saint Louis (CESL), où les apprenants accèdent gratuitement dans les restaurants sans y avoir droit.



Le CROUS prévient, par ailleurs, que « désormais tout mot d’ordre de JST entraînera automatiquement la fermeture immédiate des restaurants universitaires, sans préavis ni communiqué préalable».



Le campus social de l’Université de Saint-Louis, à l’instar des établissements d’enseignement supérieur du Sénégal, fait face à une crise depuis plusieurs mois maintenant. Les étudiants réclament, entre autres, le payement «d’arriérés de bourses» et une concertation avant toute refonte de leur système de bourses.