Saint-Louis : le DG de l’AGBEP déplore la lenteur des travaux de construction de l’inspection du travail

Le directeur général de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (AGBEP) Baye Niass s’est enquis de la situation des travaux de construction de l’Inspection du Travail et de la Sécurité Social de Saint-Louis. Selon lui, les « travaux sont à un taux d’exécution de 57 %, alors que leur délai de finition est dépassé ».



Au lendemain de sa prise de fonction à la tête de cette agence, le DG de l'AGBEP a saisi les entrepreneurs en charge des travaux, afin de leur faire comprendre « l’urgence de la reprise effective des travaux qui étaient à l’arrêt », selon l’APS.



Il poursuit en rappelant que « les délais étant dépassés, des pénalités seront appliquées ».



Cependant, « la volonté des autorités est de centraliser l’ensemble des chantiers de l’Etat au niveau de l’Agence ». Pour le moment, « l’agence va terminer d’abord les chantiers en cours avant de songer à relever un tel défi dans un futur très proche », a-t-il déclaré



En outre, il a rappelé que la nécessité de rationaliser les dépenses, la célérité dans l’exécution des chantiers et leur modernité sont les jalons autour duquel les nouvelles autorités travaillent dans le cadre de la construction des édifices publics.