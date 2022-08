Saint-Louis: sans eau depuis mai, plusieurs communes obligées d'endurer jusqu'à mi-2023

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, depuis le mois de février 2022, la Sen'Eau, chargée de la distribution, et la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), chargée de la production ne sont pas en mesure de fournir de l'eau à la plupart des habitants de Saint-Louis. Une situation qui risque de perdurer encore des mois. Pour cause, l'Usine de traitement de l'eau du fleuve ne parvient plus à fournir la capacité nécessaire pour alimenter toute la population. Et la deuxième Usine de traitement d'eau supplémentaire et le château d'eau de grande capacité, en construction depuis mi-2021, ne seront opérationnels qu'en 2023.



Dans les zones reculées comme Gokhou Mbacc, Sanaar, Pikine, l'eau de robinet ne coule plus convenablement depuis plusieurs mois. Pour les familles qui ont un peu de chance, il faut se réveiller à 3 heures du matin pour espérer remplir des fûts avec une très faible pression. "Nous qui habitons les zones reculées comme Sanaar, n'avons pas d'eau depuis la Korité (Eid el-Fitr a été célébrée au Sénégal le 02 mai 2022). Ces derniers temps, avec la fermeture du campus universitaire de l'GB et le départ des étudiants, la situation s'est un peu améliorée. Parce que l'université est un grand consommateur d'eau. Donc, à partir de 3 heures du matin, certains ont de l'eau jusqu'à 5 heures du matin. Donc, nous avons une intervalle de 3 heures pour faire le plein. Sinon, tout le reste de la journée, nous n'avons pas d'eau", confie un habitant de Sanaar à PressAfrik.



Un déficit de 5000 m3 d'eau par jour

La ville de Saint-Louis tire ses ressources en eau du traitement de celui du fleuve par l'usine dont la capacité est de 1,5 million de litres par jour. Selon Ibrahima Maréna Sall, Directeur du service régional de Sen’Eau, la localité connaît un déficit de 5000 m3/jour, car ne disposant pour le moment que de cette usine qui produit 18 600 m3 /j. Les extensions de la vieille ville et son explosion démographique sont passées par là.



En mai dernier, après de vives protestations, le Directeur général de la Sones a fait le déplacement, avec ses équipes, dans les localités impactées par la pénurie, pour annoncer une batterie de mesures dont la construction de deux infrastructures que sont la nouvelle usine de traitement et le château d’eau respectivement d’une capacité de 15 et 3,2 millions de litres par jour. "En 2017, l’Etat avait fait des investissements qui devaient permettre un approvisionnement en eau de Saint-Louis et son département jusqu’en 2023, voire 2025, mais qu’avec la forte urbanisation, il y a eu une saturation des ouvrages de production. Pour mettre fin à cette situation, plusieurs solutions vont être mises en œuvre. Parmi celles-ci, usine d’une capacité de 15 millions de litres/jour déjà en construction dans la zone de Ngalel et un château d’eau d’une plus grande capacité que celui de Leybar dont la capacité est estimée à 1,5 million de litres/jour. Ce château d’eau d’une capacité de 3,2 millions de litres/jour sera le troisième plus grand château d’eau du Sénégal", promettait Charles Fall, Dg de la Sones, le 21 mai dernier aux populations dans le désarroi.



Ces différentes installations vont permettre, selon monsieur Fall, de régler les problèmes d’approvisionnement en eau dans la commune de Saint-Louis et ses environs jusqu’en 2030 au moins.



Un système de rotation de citernes pour soulager les populations