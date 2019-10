Saint-Louis : un bus se livre à une course, se renverse et fait 34 blessés dont 2 graves

Un bus en partance à Saint-Louis s'est renversé ce jeudi vers 11h sur la route nationale numéro 2, à hauteur des locaux de la Saed ( Sociéte nationale d'aménagement et d'exploitation des terres), non loin de l'université Gaston Berger. L’incident a fait trente sept (34) blessés dont deux (2) graves. Les victimes ont été évacuées à l’hôpital par les sapeurs-pompiers qui ont mobilisé 4 ambulances.



Selon les témoins, le chauffeur du bus était dans une course avec un autre véhicule. Interpellé par les passagers sur sa conduite dangereuse, il a promis qu'il allait dépasser son adversaire.



C'est ainsi que le véhicule a percuté d'abord une barrière en fer, avant de se retrouver couché sur le côté, après avoir heurté le véhicule de la Saed.



À rappeler qu’un bus qui transportait l’équipe féminine d’ISEG Sports s’est aussi renversé mercredi. L’équipe devait affronter le Saint-Louis Basket Club en demi-finale-aller de la coupe du Sénégal à Saint-Louis. Mais, aucun blessé n’a été enregistré dans cet accident.