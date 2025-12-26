Saint-Louis : un réseau de trafic de migrants démantelé, deux convoyeurs déférés au PJF



Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, l’antenne de la Division de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a mis fin à une tentative de départ clandestin à Saint-Louis, deux organisateurs ont été déférés devant le Pool Judiciaire Financier (PJF).



Grâce à une opération de renseignement, le 24 décembre, alors que les préparatifs de fin d'année battaient leur plein, Mouhamadou Mballo et Cheikh Tidiane Ba ont été présentés au procureur du Pool judiciaire financier. Ils sont poursuivis pour « tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et association de malfaiteurs ».



Tout a commencé dans la nuit du 22 au 23 décembre suite à un renseignement opérationnel précis, les agents de la DNLT ont investi les quartiers de Khar Yallah, Pikine et Cité Niakh. L'opération a porté rapidement ses fruits avec l'interpellation initiale de Mouhamadou Mballo en compagnie de deux candidats.



La suite de l'enquête a mené les policiers vers une maison d'arrêt de circonstance à Khar Yallah. À l'intérieur, rapporte « Libération », quinze autres candidats, tous de nationalité sénégalaise, attendaient le signal du départ dans la précarité. Les auditions ont mis en lumière les rouages financiers de l'entreprise criminelle. Pour espérer rejoindre les côtes espagnoles, chaque candidat devait débourser entre 500 000 et 600 000 FCFA. Mouhamadou Mballo a admis avoir encaissé directement les fonds de huit passagers, tandis que le reste du butin était collecté par son complice.



Le second cerveau présumé, Cheikh Tidiane Ba, a été cueilli à son domicile au quartier Pikine 700. La perquisition a permis de mettre la main sur deux moteurs hors-bord (15 et 40 chevaux), soixante bidons de carburant, deux GPS et du matériel technique.



Face aux enquêteurs, Cheikh Tidiane Ba a reconnu qu’il était non seulement chargé de l'achat du matériel logistique, mais devait également assurer le rôle de capitaine de la pirogue pour la traversée vers l'Espagne.



Les deux organisateurs dorment désormais en prison, les 19 candidats ont été remis en liberté après avoir été entendus. La pirogue et les moteurs ont été placés sous scellés.