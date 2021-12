Saint-Louis : une entreprise belge victime de vol de plusieurs tonnes de riz

La société belge à l’enseigne « Société des filières alimentaires (Sfa) », implantée dans la vallée du fleuve Sénégal, où elle s’active dans la riziculture a pris un sacré coup, après avoir été victime d’un vol à grande échelle. Le préjudice est provisoirement estimé à 4, voire 5 tonnes de riz dérobées.



La procédure mise en branle pour élucider ce vol sera sanctionnée par l’interpellation de quatre suspects : A. Diop, M. Sow, A. Diop et P. Niang. Retenus dans les liens de la détention, A. Diop et Cie ont été attraits, hier vendredi, devant le Tribunal d’instance de Saint-Louis.



Après avoir expliqué leur mode opératoire, les mis en cause ont révélé avoir vendu les 30 premiers sacs, volés une dame, au prix de 11.000 Fcfa l’unité. Pour le deuxième lot de 30 autres sacs, ils disent l’avoir cédé à M. Sow. Pour sa part, A. Diop reconnaît avoir aidé P. Niang et A. Diop à convoyer les sacs de riz à bord de charrettes, moyennant la somme de 100 mille Fcfa.



Sur instruction du procureur de Saint-Louis, le représentant de la Sfa a reçu des prévenus, la restitution de la somme de 660.000 Fcfa, correspondant au prix de vente des 60 sacs de riz volés. En sus, le parquet a requis 2 ans ferme contre A. Diop, M. Sow, P. Niang et A. Diop, rapporte « L’Observateur ».