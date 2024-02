Saint-Louis : une pirogue avec 19 candidats à la migration irrégulière interceptée, deux convoyeurs arrêtés

Le commissariat central de Saint-Louis ( nord) et ses unités ont renforcé le dispositif de surveillance dans la lutte contre l'émigration irrégulière. Ainsi, le commissaire divisionnaire Moustapha Diouf ne laisse aucune chance aux candidats qui tentent de prendre les pirogues au niveau de la vieille ville pour rallier l'Espagne.



C'est dans ce cadre qu'une tentative d'embarcation a été déjouée dimanche dans la soirée, avec l'interpellation de 19 candidats. Ces derniers avaient quitté la région de Tambacounda pour embarquer à Saint-Louis. Mais la police a stoppé leur voyage au quartier Missira de Saint-Louis. Certains avaient déjà versé la somme de 400 000 F CFA.



Selon des sources de Seneweb, deux convoyeurs ont été arrêtés et placés en garde à vue. C. Niang et M. Niang avaient conduit les 19 candidats dans une maison, en attendant le moment favorable pour embarquer.



La police a réussi à faire échouer le projet de voyage grâce à l'exploitation de renseignements.