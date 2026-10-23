Saint-Louis : une pirogue transportant 171 migrants dont 37 Sénégalais échoue à Gandiol

Une pirogue transportant 171 candidats à l’émigration irrégulière a échoué le 20 octobre 2026 à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol, dans le département de Saint-Louis. L’intervention a été menée par la Brigade territoriale de Saint-Louis, renforcée par l’Escadron de surveillance et d’intervention de la localité, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière et en coordination avec la Base navale nord.



Selon Libération, les passagers auraient quitté les côtes gambiennes le 15 octobre, aux environs de 23 heures, avec l’Espagne comme destination. Chaque candidat aurait payé entre 300 000 et 600 000 francs CFA pour ce voyage clandestin. Les mauvaises conditions météorologiques et l’état de la mer auraient contraint l’embarcation à accoster vers 7 heures, près du fleuve de Pilote Bar. Parmi les passagers figuraient 37 Sénégalais, dont deux femmes, 114 Gambiens, dont 60 femmes, 1 ressortissant Guinéen de Conakry et 12 enfants dont 10 Gambiens (5 filles, 5 garçons) et 2 sénégalais.



À la suite de l’alerte, les forces de sécurité se sont rendues sur place pour porter secours aux passagers et procéder à leur identification. Sept personnes, dont six Gambiens et un Sénégalais, ont été évacuées vers l’hôpital régional de Saint-Louis pour une prise en charge médicale. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Les autorités ont également saisi une pirogue, deux bidons de 20 litres d’essence et deux autres individus ont été remis à la gendarmerie de la Base navale nord pour les besoins de l’enquête.



Le passeur présumé et le capitaine de l’embarcation restent introuvables. Les enquêtes, quant à elles, sont en cours.