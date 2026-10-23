Afrique de l’Ouest : «Le Sénégal est désormais le pays le plus endetté de la région», selon la BAD

«Le Sénégal est désormais le pays le plus endetté de la région», selon L’Observateur, qui cite un rapport de Perspectives économiques en Afrique de l’ouest de la Banque africaine de développement (BAD). À l'échelle régionale, la dette extérieure a diminué, passant de 39,1 % du PIB en 2024 à 35,6 % en 2025. Le Cabo Verde, dont la dette extérieure représente 87,3 % du PIB avec une dette publique totale d'environ 103 % du PIB selon le rapport-pays 2026, et la Gambie, avec un ratio de 47,8 %, continuent d'afficher des niveaux d'endettement élevés.



Au Nigéria, la dette extérieure a diminué pour s'établir à 36,8 % du PIB en 2025, contre 40,5 % en 2024, restant nettement supérieure à la fourchette de 13 à 21 % enregistrée entre 2017 et 2023, en raison des emprunts contractés dans le cadre des réformes structurelles.



Le Sénégal est toutefois désormais le pays le plus endetté de la région. À la suite de l'audit de 2025, sa dette publique totale, intérieure et extérieure, a été révisée à environ 132 % du PIB, soit une révision considérable par rapport à l'estimation antérieure à l'audit, qui situait la dette extérieure à 58,9 % du PIB.



Le poids du service de la dette reste élevé dans les pays dont les exportations sont insuffisantes. En 2025, le service de la dette représentait 41,9 % des exportations au Sénégal et 24,8 % au Nigéria, réduisant ainsi les marges de manœuvre budgétaires disponibles pour le développement et les dépenses sociales. La composition de la dette évolue également au profit des marchés intérieurs et des financements concessionnels. Cette évolution réduit le risque de refinancement, mais devrait maintenir la charge du service de la dette à un niveau élevé jusqu'en 2027.