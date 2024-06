Saisie de drogue à l'AIBD : Plus d'un milliard de FCFA de stupéfiants interceptés

La Brigade de contrôle de la Subdivision des Douanes de l’Aéroport international de Blaise Diagne, a saisi une valise contenant "16 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 18 kilos" . La contrevaleur totale est estimée à "1 440 000 000 de francs CFA", selon un communiqué de Division de la communication des relations publiques de la Direction générale des Douanes.



La même source d'indiquer que ”ladite valise fait partie d’un lot de bagages non accompagné en provenance d’un pays frontalier du Sénégal et à destination d’un pays de l’Union européenne“.



Quand ils ont passé le colis au scanner, les douaniers ont constaté la présence de plaquettes qui, une fois ouvertes et testées, “se sont révélées positives à la cocaïne“, indique le document.



La Douane explique que cette saisie est le résultat d’une “collaboration fructueuse“ entre la Brigade de contrôle des Douanes, la Haute autorité des aéroports du Sénégal (HAAS) et les agents des Douanes en service à la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT).