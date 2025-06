Saisie de peaux d’animaux protégés : Sept (7) individus interpellés à Kédougou

Le Commissariat central de Kédougou, en collaboration avec l’ONG Eagles, a procédé à l’interpellation de sept (07) individus, trouvés en possession de cinq (05) peaux d’animaux sauvages, dont quatre (04) de léopard et une (01) d’hyène, rapporte la Police nationale.



Ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un rendez-vous prévu dans un hôtel de Kédougou, destiné à la commercialisation illégale de peaux d’animaux protégés.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour détention, circulation et tentative de commercialisation de produits issus de la faune sauvage, en attente de leur présentation devant la Direction des Parcs Nationaux pour les suites judiciaires.



Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des espèces protégées, conformément aux engagements du Sénégal en matière de conservation de la biodiversité et de protection du patrimoine faunique.