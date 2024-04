Saisie record de cocaïne à Tambacounda : le gouverneur appelle au renforcement des moyens des douanes

Après la saisie record de cocaïne opérée par les douanes sénégalaises à la frontière avec le Mali, le gouverneur de Tambacounda, Guedj Diouf, s’est rendu sur les lieux à Kidira. Il s’agit de la plus importante saisie terrestre effectuée dans le pays, avec plus de 1137 kilos de cocaïne découverts dans un camion frigorifique.



Lors de sa visite, Guedj Diouf a invité les autorités étatiques à renforcer les moyens des douanes pour lutter contre le trafic de drogue. Il a également appelé les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mieux combattre la criminalité transfrontalière.



« Cette saisie est un signal fort pour toutes les forces de défense et de sécurité au-delà de la douane pour davantage se mobiliser et faire face à ce problème qui gangrène notre économie. Je voudrais souligner l’importance et la nécessité de renforcer les moyens matériels et humains de la douane au niveau territorial au niveau de la région de Tambacounda », a déclaré le gouverneur de Tambacounda lors d’une visite à l’unité de douane de Kidira, en compagnie du directeur de la région sud-est de la douane, Bourama Diémé.



Guedj Diouf a salué l’engagement, la détermination et la perspicacité des agents de la douane à lutter contre la fraude, les trafics illicites et la circulation de tous les produits prohibés ou impropres à la consommation.



« Je salue l’engagement des agents, je félicite le directeur régional de la douane et tous les agents qui sont sous son autorité pour cet excellent travail qu’ils mènent au niveau région de Tambacounda », a-t-il dit.