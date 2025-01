Salaires des ministres : Abass Fall révèle le montant exact lors de son passage sur RSI

Lors de son passage à l’émission En Vérité sur la radio Sénégal Internationale ce dimanche 26 janvier, le ministre de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a donné des précisions concernant les salaires et indemnités des ministres. Selon le ministre, chaque ministre perçoit un salaire mensuel de 2,9 millions de francs CFA, auquel s’ajoute une indemnité de logement d’un million de francs CFA.



Cette révélation a fait la lumière sur une question qui préoccupait probablement bon nombre de Sénégalais : celle des revenus des hauts responsables de l'État. En apportant cette précision, Abass Fall a permis aux citoyens d’avoir une vision plus claire sur les rémunérations des ministres.



Le montant total de ces indemnités, soit 3,9 millions de francs CFA par mois, comprend donc le salaire de base et l’indemnité de logement. Un complément qui, certainement, vient alléger les charges liées à la fonction ministérielle.