Saly : 13 conducteurs de motos « Jakarta » en garde à vue (source sécuritaire)

Treize conducteurs de motos « Jakarta » ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat urbain de Saly Portudal (Mbour-ouest, dans la région de Thiès) pour organisation d’une manifestation publique « improvisée et non autorisée », a-t-on appris de source sécuritaire, relayé par l’APS.



« Ces (les conducteurs de motos « Jakarta ») avaient organisé lundi une manifestation improvisée sans autorisation, ni déclaration, pour dénoncer des tracasseries policières à leur encontre », a précisé la même source.



Elle ajoute que ces conducteurs, « ont essayé de bloquer la circulation dans quelques artères de la ville, en y érigeant des barricades et en brûlant des pneus ».