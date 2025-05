Commande publique : L’Arcop prépare un référentiel des prix pour mieux encadrer les marchés publics

L’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) a annoncé ce jeudi, le lancement d’un chantier visant à élaborer un référentiel des prix dans le domaine des marchés publics. Cet outil devrait permettre à l’administration de mieux encadrer les offres financières proposées dans les procédures d’appel d’offres, et de s’assurer qu’elles correspondent aux réalités économiques du moment.



« Nous sommes en train d’ouvrir un nouveau chantier pour aller vers un référentiel des prix. Et ça permettra également de mieux cerner les conditions dans lesquelles les prix sont déterminés dans le cadre des procédures de la commande publique », a déclaré Moustapha Djitté, directeur général de l’Arcop lors de l’ouverture officielle de l’atelier de dissémination de l’Indice des Bâtiments et Travaux publics (IBTP), organisé par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Selon lui, ce référentiel offrira à l’administration une base de comparaison fiable lors de l’évaluation des offres soumises. « L’administration aura la possibilité, chaque fois qu’une mise en concurrence est lancée, de vérifier si les prix proposés sont en conformité avec ce qui est raisonnablement possible d’être demandé », a-t-il indiqué. Le directeur général de l’Arcop a précisé que « tous les acteurs concernés seront impliqués dans l’élaboration du document, pour éviter tout écart entre les prix appliqués à l’administration et la réalité du marché. »



La réflexion autour de cet instrument sera conduite en partenariat avec l’ANSD, afin de garantir sa pertinence statistique et sa conformité aux standards économiques actuels.



