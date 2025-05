BAL 2025 : Boissy brille et qualifie Al Ahli Tripoli pour le Final 8

L'homme de la soirée ? Jean Jacques Boissy, le meneur sénégalais, auteur d'une performance historique. Avec 26 points inscrits, il signe son quatrième match de rang en tant que meilleur marqueur de son équipe. Mais surtout, il entre dans les annales de la BAL en établissant un nouveau record de tirs primés en phase de groupes : 23 réalisations derrière l'arc, dépassant les 22 du Congolais Rolly Fula Nganga, ancien joueur du Bangui Sporting Club en 2024.

Boissy a une nouvelle fois brillé par son efficacité : 3 sur 8 à trois points, 6 sur 11 à deux points et un solide 5 sur 6 aux lancer-francs. Son total personnel s'élève désormais à 111 points en quatre matchs, soit une moyenne de impressionnante de 27,75 points par rencontre.

Déjà membre du cinq majeur défensif lors de la saison 3, Jean Jacques Boissy confirme cette année encore qu'il est l'un des basketteurs les plus complets et les plus redoutables du continent. Grâce à lui, Al Ahli Tripoli se positionne comme un sérieux prétendant au sacre final.

La Conférence Nil de la Basketball Africa League (BAL) a encore vibré ce jeudi avec la démonstration d'Al Ahli Tripoli, qui s'est imposé face à Nairobi City Thunder sur le score spectaculaire de 104 à 91. Une victoire qui marque la quatrième consécutive pour les Libyens, désormais officiellement qualifiés pour le Final 8.