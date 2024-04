Saly : trois jeunes dévalisent deux boutiques d'habillement et emportent une valeur de 20 millions F Cfa

Trois jeunes ont semé la terreur parmi les propriétaires de boutiques d'habillement à Mbour et à Saly Portudal, dévalisant deux commerces et important des marchandises d'une valeur estimée à 20 millions de FCFA. M. Dieng, A. Fall et B. Cissé, ils ont été appréhendés dans une boîte de nuit après avoir été identifiés comme les auteurs des cambriolages.



Leur modus operandi consistait à défoncer les portes des boutiques la nuit et à dérober des vêtements, des chaussures, des accessoires et des parfums de marque. Ils se partageaient ensuite le butin et le vendaient discrètement, tandis qu'une partie servait à leur propre habillement.



Après avoir dépouillé une première boutique, ils ont récidivé quelques jours plus tard en dévalisant une autre, cette fois-ci emportant des articles d'une valeur de 14 millions de FCFA. Cependant, une erreur a été commise par l'un des malfaiteurs, D. Fall, en publiant des photos portant les vêtements volés sur les réseaux sociaux. Ce qui a conduit à leur arrestation.



Présentés devant le tribunal de Mbour, D. Fall a nié sa participation aux vols, mais a admis avoir porté des vêtements provenant d'un cambriolage. B. Cissé et M. Dieng ont refusé également les accusations, mais les témoignages, notamment celui du père de M. Dieng, ont attesté de leur implication dans les vols.



Le procureur a demandé l'application de la loi. Le délibéré est prévu pour le 9 avril prochain.